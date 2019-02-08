سفير اليابان بمصر مرتديا زي "ماريو": اعتدت مشاهدة الأنيميشن في طفولتي

قال سفير اليابان في مصر ماساكي نوكي إن الأنيميشن والألعاب اليابانية هي أكثر ما يجذب الجمهور لليابان من جميع أنحاء العالم، وهي ثقافة البوب التي تفتخر بها اليابان على مستوى العالم، وترمز إليها جنبًا إلى جنب مع الثقافة التقليدية، ويسعدني كثيرًا أن يقام مهرجان "إيجي كون" هذه المرة، للمرة السادسة وأن يكون هناك الكثير من محبي الأنيميشن والمانجا والألعاب اليابانية هنا في مصر أيضًا.

جاء ذلك في كلمته بافتتاح مهرجان "إيجي كون" للرسوم المتحركة اليابانية والذي حرص السفير على المشاركة فيه وارتدى زي سوبر ماريو، مشيرا إلى أن هذا العام يتميز بأنه يمكنكم تجربة أنواع مختلفة من الثقافات اليابانية فيما يسمى بـ "جابان تاون".

وتابع: "إذا كنت من المهتمين بالأنيميشن والمانجا والألعاب اليابانية، فهناك ثلاثة أشياء ستكون مفيدة لك، أولًا- ستتعلمون اللغة اليابانية من خلال الاستمتاع بالأنيميشن و من الأشياء التي أدهشتني كثيرًا، إنني كلما سألت أحد المصريين مِمَن يتحدثون اليابانية بطلاقة: "أين درستها"؟ كانت الإجابة: "من خلال الأنيميشن"، ثانيًا- يمكنكم التعرف على المزيد من الثقافة اليابانية وأعتقد أن الكثير منكم أصبح لديه اهتمام بأنواع أخرى من الثقافات اليابانية نتيجة مشاهدته لها بأحد مشاهد الأنيميشن أو المانجا، ثالثًا- سيصبح لديكم أصدقاء في مختلف أنحاء العالم، زملاؤكم من محبي الأنيميشن منتشرون على مستوى العالم، والأشخاص المشتركون في نفس الهواية من السهل جدًا أن يصبحوا أصدقاء.

وأضاف السفير الياباني: "أنا أيضًا عندما كنت طفلا، اعتدت مشاهدة الأنيميشن والمانجا، أكثر أفلام الأنيميشن المفضلة لي وهي آسترو بوي تُعرض حاليًا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع على قناة صدى البلد في الساعة العاشرة صباحًا، أرجو أن تشاهدوها".

وفي النهاية، اختتم كلمته بالتعبير عن سعادته الغامرة بلقائه بالشباب وبالكثير من المصريين من محبي اليابان من خلال الأنيميشن والمانجا والألعاب.