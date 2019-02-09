قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، إنه اتفق مع شركات أمريكية وبريطانية لإنتاج أعمال فنية عن كوكب الشرق، أم كلثوم، والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، مشيرًا إلى أن هذه المسلسلات سيتم عرضها في جميع دول العالم، "هاتلف العالم ولكنها تبدأ حصريا في المملكة العربية السعودية.

وقال آل الشيخ، في مؤتمر صحفي، على هامش توقيع عددا من الاتفاقات مع فنانين مصريين لأعمال فنية تعرض في المملكة، إن هذه الأعمال سوف تحقق استفادة للمملكة وللشركات العالمية كما ستحقق استفادة لمصر، تتمثل في أن أرشيفها سيجوب العالم، ولكن سيبدأ حصري من المملكة ثم ينطلق بعدها إلى مسارح بريطانيا وأمريكا.

من جهتها، قال نجم الكوميديا المصري، محمد هنيدي، إنه وقع عقد عرض مسرحيته 3 أيام في الساحل، لعرضها في المملكة، فيما أكد النجم أشرف عبدالباقي، أنه قدم 12 عرضا مسرحيا شارك فيه 50 ولد وبنت لاقوا نجاحا كبيرا.

وفي سياق متصل، وقع تركي آل الشيخ مذكرة تفاهم مع المنتج رامي إمام، وتم الاتفاق على ظهور خاص للفنان عادل إمام ليكون ضيف شرف لعمل فني من إنتاج الشركة.