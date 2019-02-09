طيران الجيش الليبي يقصف مجموعات تشادية في الجنوب

أعلنت القوات المسلحة الليبية، أنها شنت، الجمعة، ضربات جوية جديدة على مجموعات تشادية في جنوب ليبيا.

وقال الجيش الوطني الليبي، في بيان مقتضب، إن "مقاتلات سلاح الجو العربي الليبي تناوبت على دك ثلاثة تجمعات للعصابات التشادية وحلفائها في جنوبنا الحبيب".

وأضاف البيان، أن هذه الضربات وقعت في "مدينة مرزق وكانت قاسية وموجعة للجماعات التي عاثت في أرضنا فساداً"، بحسب "سكاي نيوز".

وكان "الجيش الوطني الليبي" أعلن، الأحد، أنه شن ضربة جوية على مجموعات لـ"المعارضة التشادية" في المنطقة نفسها، ولا يمكن فورا تحديد ما إذا كانت هذه المجموعات التي قصفها "الجيش الوطني الليبي" هي نفسها مجموعة المتمردين التشاديين الذين أعلنت فرنسا أنها قصفتهم مرات عدة في الأيام الأخيرة.

ويشن "الجيش الوطني الليبي" منذ منتصف يناير عملية عسكرية في هذه المنطقة التي ينشط فيها المتطرفون والمهربون، بهدف "تطهيرها من الجماعات الإرهابية والإجرامية".