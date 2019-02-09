يحدث اليوم| السيسي يتجه إلى أديس أبابا.. وبدء محاكمة عمرو الهراس

تستعرض "الوطن" أهم فعاليات وأحداث، اليوم السبت 9 فبراير 2019، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت كما يلي:

- الرئيس عبدالفتاح السيسي يتوجه إلى أديس أبابا

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة تاريخية، ستشهد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي يوم الأحد المقبل ولمدة عام، ويليها ترؤسه لأعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.

- استكمال محاكمة متهمين من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي"، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

- بدء محاكمة عمرو أشرف الهراس مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا

تبدأ محكمة الجنايات، محاكمة عمرو أشرف الهراس مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى ما نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.

- استكمال محاكمة المتهمين في قضية أحداث إرهاب "مطعم كنتاكي وموبينيل الهرم"

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 4 متهمين بينهم 3 هاربين، في أحداث إرهاب "مطعم كنتاكي وموبينيل الهرم".

- استكمال إعادة محاكمة المتهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"

تستكمل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي، والتي عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

- استكمال إعادة محاكمة المتهمين في قضية "العائدون من ليبيا"

تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 14 متهمًا، بينهم اثنان صدر ضدهما حكم بالإعدام شنقًا، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا".

- الاتحاد الإفريقي يوقع خطاب النوايا المشترك مع مفوضية الاتحاد الأوروبي ومركز التجارة الدولية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية

يوقع الاتحاد الإفريقي خطاب النوايا المشترك مع مفوضية الاتحاد الأوروبي ومركز التجارة الدولية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، لتنفيذ مشروع المرصد التجاري للاتحاد الإفريقي.

- الاتحاد الإفريقي يعقد اجتماعا على هامش فعاليات قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي

يعقد الاتحاد الإفريقي اجتماعا على هامش فعاليات قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي من أجل مناقشة قضايا الهجرة والنزوح الداخلي في القارة السمراء.

- وزارة البيئة تطلق حملة "شباب النيل" التي تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على مياه نهر النيل من التلوث

تطلق وزارة البيئة حملة "شباب النيل" التي تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على مياه نهر النيل من التلوث، وأضرار تلوثه بالبلاستيك وطرح بدائل لاستخدام البلاستيك، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

- انطلاق مؤتمر لقيادات عربية رفيعة المستوى ينظمه البرلمان العربي بمقر جامعة الدول العربية

ينطلق بمقر جامعة الدول العربية مؤتمر لقيادات عربية رفيعة المستوى ينظمه البرلمان العربي، لتعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات، بمشاركة عدد من رؤساء الحكومات والوزراء العرب السابقين والحاليين.

- المهرجان الثقافي والفني لمنظمة التعاون الإسلامي يختتم فعاليات دورته الأولى

يختتم المهرجان الثقافي والفني لمنظمة التعاون الإسلامي، فعاليات دورته الأولى التي أقامتها وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارات الخارجية والشباب والرياضة والآثار تحت شعار (أمة واحدة وثقافات متعددة.. فلسطين في القلب)، وذلك على مسرح سور القاهرة الشمال.

- وزارة الأوقاف تنظم ندوة علمية كبرى بعنوان "حقوق الطفل قبل الولادة وبعدها"

تنظم وزارة الأوقاف ندوة علمية كبرى بعنوان "حقوق الطفل قبل الولادة وبعدها" عقب صلاة المغرب بمسجد النيل بالعجوزة.

- مديرية الصحة بالحبر الأحمر تنظم قافلة طبية تضم 6 أطباء من معهد أورام جنوب مصر بأسيوط بمستشفى الغردقة العام

تنظم مديرية الصحة بالبحر الأحمر قافلة طبية تضم 6 أطباء من معهد أورام جنوب مصر بأسيوط بمستشفى الغردقة العام، لتقديم الخدمات الطبية للمرضى، في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين مديرية الصحة بالبحر الأحمر ومعهد أورام جنوب مصر بأسيوط.

- فرقة الإنشاد الديني تحيي حفلا يتضمن باقة من أروع الابتهالات والأناشيد الدينية لكبار الملحنين

تحيي فرقة الإنشاد الديني، بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، حفلا يتضمن باقة من أروع الابتهالات والأناشيد الدينية لكبار الملحنين، وباقة من أعمال التراث الصوفي، في الثامنة مساء على مسرح الجمهورية.

- المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يستضيف حفلا بقيادة المايسترو الإيطالي وعازف الساكسفون فيديريكو مونديليتشي

يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في الثامنة مساء، حفلا بقيادة المايسترو الإيطالي وعازف الساكسفون فيديريكو مونديليتشي تحت عنوان "نشوة الحب".

- مباراة نجوم المستقب والزمالك في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم

يلتقي فريقا نجوم المستقبل والزمالك، في السادسة مساء، على ملعب بتروسبورت، في إطار مباريات الأسبوع الـ21 لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

- مباريات الدوري الانجليزي لكرة القدم

يلتقي فريقا فولهام ومانشستر يونايتد في الثانية والنصف ظهرا، كما يلتقي فريقا ليفربول وبورنموث، ساوثهامبتون وكارديف سيتي، واتفورد وايفرتون، كريستال بالاس ووست هام يونايتد، هدرسفيلد وآرسنال، في الخامسة مساء، فيما يلتقي فريقا برايتون وبيرنلي، في السابعة والنصف مساء، في إطار الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

- مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم

يلتقي فريقا خيتافي وسيلتا فيجو في الثانية ظهرا، وفريقا أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الخامسة والربع مساء، كما يلتقي فريقا إسبانيول ورايو فاييكانو في السابعة والنصف مساء، فيما يلتقي فريقا جيرونا وهويسكا في العاشرة إلا ربع مساء، في إطار الدوري الإسباني لكرة القدم.