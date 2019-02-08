قال وزير الخارجية سامح شكري، إن أعمال القمة الإفريقية الـ32 مهمة من حيث مواصلة العمل الذي تم في الفترات الماضية بعدد كبير من المجالات، ومنها تحقيق البرنامج التنموي الخاص بالقارة السمراء 2063 واعتماد القرارات الخاصة بالإصلاح المؤسسي للاتحاد، حتى يضطلع بدوره، منوها بأهمية التواصل بين القادة الأفارقة على هامش القمة.

وأضاف خلال لقاء خاص مع فضائية "EXTRA NEWS"، أن القمة ستناقش أيضًا القضايا المتعددة الخاصة بالسلم والأمن، سواء كانت وسط أفريقيا أو في منطقة البحيرات، أو غير ذلك من المشكلات التي تعاني منها القارة.