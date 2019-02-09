قال سامح شكري وزير الخارجية، إن القمة الإفريقية هي فرصة حقيقية لتعزيز كثير من القضايا التي يهتم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقادة الدول.

وأضاف "شكري"، في تصريحات خاصة مع ريهام السهلي مذيعة قناة "إكسترا نيوز"، في بث مباشر من العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، أن الوقت الراهن يشهد تزايدا في الأهتمام بإفريقيا وضرورة العمل المشترك مع دولها، وأنهم يعملون على الوصول إلى التكامل بين الدول الإفريقية.

وتابع أنهم يعملون أيضا على القدرة على استغلال موارد تلك الدول وكوادرها للوصول للأفضل، حيث أنها قارة شابة لديها من الكوادر والقدرات التي إذا انطلقت في ظل الحوكمة السليمة وإتاحة الفرصة للابتكار، قادرة على تحقيق الكثير.