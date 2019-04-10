بحث سفير بيلاروسيا بالقاهرة، سيرجي راتشكوف، مع وزير قطاع الأعمال، هشام أنور توفيق، سبل تعزيز التعاون المشترك، بحضور وفد من مصنع مينسك للسيارات (ماز) برئاسة جينادي سكيتوف نائب المدير العام، والدكتور مدحت نافع الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وأمين يحيى حسين رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية لصناعة السيارات، وقال سيرجي راتشكوف، أن كلا الجانبين ناقشا إمكانية استخدام شاحنات (ماز) التي يتم إنتاجها بشكل مشترك مع شركة حلوان للآلات والمعدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي؛ لتغطية احتياجات شركات نقل البضائع التابعة لقطاع الأعمال العام؛ من أجل مواصلة تطوير نظام نقل البضائع في مصر.

وأوضح أن اللقاء تناول إمكانية التعاون بين مصنع (ماز) والشركة الهندسية لصناعة السيارات النقل لإنتاج معدات النقل وعربات الركاب، على أن يتم تصدير الفائض من الإنتاج إلى أسواق الدول الثالثة، مشيرا إلى أن كلا الجانبين بحثا إمكانية توريد شاحنات التعدين لشركة (بليز) لتلبية احتياجات شركات التعدين والمعادن التابعة لقطاع الأعمال العام بهدف تنفيذ مشروعات التعدين في مصر، وأشار إلى زيارة وفد مصنع (مينسك) للسيارات، الشركة الهندسية لصناعة السيارات؛ لإجراء مفاوضات مفصلة مع إدارة الشركة، والتعرف على قاعدة الإنتاج الحالية.