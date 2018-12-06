هنأ سيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة الحكومة المصرية علي نجاح تنظيم أول معرض عسكري "ايديكس 2018"، معربًا عن رضائه من نتائج مشاركة بلاده في هذا المعرض.

وقال في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، إن رومان جولوفتشينكو رئيس اللجنة الصناعية العسكرية الحكومية في بيلاروسيا، وشارك خلال زيارته للقاهرة في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري في افتتاح المعرض الدولي الأول للصناعات العسكرية والدفاعية الذي اختتم أمس بالقاهرة، وأجرى مباحثات هامة مع عدد من كبار المسؤولين في مصر ورؤساء الوفود الأجنبية المشاركة في المعرض.