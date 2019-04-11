قال الدكتور جمال سلامة، عميد كلية السياسية والاقتصاد بجامعة السويس، إن مصر تحتاج لدعم كبير فى تلك الفترة من الاتحاد الأوروبي على المستوى الفني والاستثمارات، موضحا أن أجزاء كبيرة من زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسى للخارج تكون للاتحاد الأوربي لتتناول البعد الاقتصادي.

وأضاف سلامة خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلاميه خلود زهران والمذاع على فضائية "ON E"، أن هناك نقاط لمصالح متنوعة مع الولايات المتحدة وما ظهر بالأمس في المؤتمر الصحفى أظهر تفاهما كبيرا بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، حيث أثنى ترامب على سياسة السيسى بالرغم أن ترامب ليس هو صانع السياسة الخارجية لأمريكا ويخظى بتحفظات كبيرة فيما يتعلق بقراراته التي تدعم إسرائيل.

وأكد عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس أن السياسة الخارجية المصرية نشطة حاليا ومنذ ثلاث عقود كانت سياسة أصابها الخمول، مشيرا إلى أن الرئيس قد نجح لإحداث نوع من التوازن والذي من شأنه تعظيم مصالح مصر عن طريق انتهاج سياسة النفس الطويل والدبلوماسية الهادئة.