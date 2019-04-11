"عايز بصلة".. كانت بداية الحوار الذى حاول الشاب الثلاثيني أن يكون حجته لدخول لشقة جارته -سيدة تحمل جنسية عربية (يمنية)-، بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وفور فتح باب الشقة قام الشاب بتهديدها بسكين واغتصابها داخل الشقة وفر هاربا.

عقب تعافي الضحية من واقعة الاغتصاب، توجهت إلى قسم شرطة العجوزة، وتقدمت ببلاغًا روت فيه تفاصيل الواقعة.

وتمكنت مأمورية الضبط من إلقاء القبض على المتهم ويدعى "أحمد الأمريكي"، الذي اعترف أثناء مثوله أمام العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، بتفاصيل الواقعة، وصحة اغتصابه للضحية.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغا من سيدة تدعى "أميرة" 34 سنة، تحمل جنسية عربية "يمنية"، بتعرضها للاغتصاب، على يد جارها ويدعي "أحمد الأمريكي"، تحت تهديد السلاح الأبيض، على الفور أمر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، بتشكيل فريق بحث وتحر تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، لفحص البلاغ، وتبين صحة البلاغ، وتبين أن المتهم طلب من المجني عليها "بصلة"، وفور فتح الباب قام بتهديدها بسلاح أبيض، واغتصابها داخل شقتها، وتركها في حالة إعياء شديدة، وتم استئذان النيابة العامة.

وألقت قوة أمنية تحت قيادة العقيد عمرو البرعي مفتش المباحث، والمقدم مصطفي خليل رئيس المباحث، القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وأمر العميد أيمن الجيار مأمور قسم شرطة العجوزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة، التي قررت عرض الضحية على الطب الشرعي، وحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاغتصاب وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.