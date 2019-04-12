حرص الفنان الشاب حسام داغر على حضور عزاء الفنان الراحل محمود الجندي، الذي توفي صباح أمس الخميس عن عمر ناهز 74 عاما.

والمفارقة أن الدور الفني الذي جمع بين "داغر" و"الجندي" كان دورا قاسيا جدا في مسلسل "ابن حلال" عام 2014، حيث لعب محمود الجندي دور "رشدي" الأب القاسي على زوجته وأبنائه والذي تتسبب قسوته في انتحار زوجته حرقا، وتسبب هذه القسوة أيضا في نهاية الزوج القاسي على يد ابنه "خالد" الذي لعب دوره حسام داغر، حيث قيَّد أباه القاسي في الكرسي وأشعل النار فيه ليضع نهاية لقسوته على أسرته.

وبعيدا عن دنيا الفن، يحمل حسام داغر للفنان محمود الجندي احتراما وتقديرا، ويعتبره صديقا وأبا روحيا، حيث كتب "داغر" عبر "فيس بوك" تدوينة طويلة في رثاء "الجندي"..

وتوفي الفنان القدير محمود الجندي، صباح أمس الخميس، عن عمر ناهز 74 عاما، ودفن في مسقط رأسه بمركز أبو المطامير في البحيرة، وأقيم العزاء اليوم في دار مناسبات المجمع الإسلامي بالشيخ زايد، بحضور عدد من نجوم الفن.

وقدم الجندي العديد من الأعمال الفنية في المسرح والسينما والدراما، أشهرها مسرحيات "علشان خاطر عيونك، بالو بالو، إنها حقا عائلة محترمة"، وفي الدراما: "الشهد والدموع، دموع في عيون وقحة، ابن حلال"، وفي السينما قدم "شمس الزناتي، اللعب مع الكبار، التوت والنبوت".