قال الإعلامي عمرو أديب، إنه سيدعم النادي الأهلي، في مباراة السبت، أمام فريق صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور الـ8 بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم، الجمعة، من برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن أكثر من 60 مليون مصري سيدعمون النادي الأهلي، متابعًا: "إن شاء الله الأهلي يقدر يخلص الماتش، ولو مكسبش البطولة دي ممكن يكسب الدوري".

وتابع: "بدأت أقتنع بلعنة الفراعنة بتاعة الدكتور زاهي حواس، لما قال لي إن في بردية بتقول إن الأهلي بيكسب الدوري دائمًا".

وانتقد "أديب" أداء لاعبي النادي الزمالك أمام المصري، في المباراة التي جمعتهما في الدوري العام وانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف: "اللاعيبة كان في رجليها رمل ومرهقين ومش قادرين يتحركوا، واحتمال السنة دي نشربها سادة برضه، انا متنكد من يومها".

وكان الأهلي قد خسر في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة من صن داونز، أما بالنسبة للزمالك الذي يدعمه عمرو أديب، فقد خسر من المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف ليخسر صدارة الدوري أمام النادي الأهلي للمرة الأولى مع مراعاة تساوي عدد المباريات التي لعبها الفريقان، بفارق نقطة واحدة.