تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق بشقة بمنطقة الفواخير أمام مدرسة الساحة الإعدادية، بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، دون حدوث وفيات أو إصابات، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة بمنطقة الفواخير أمام مدرسة الساحة الإعدادية.

وأفاد البيان الأمني، أن قوات الحماية المدنية، انتقلت إلى مكان البلاغ، وسيطرت على الحريق وإخماده دون حدوث وفيات أو إصابات، وتبين نشوب الحريق بشقة على مساحة 24 متر بالطابق الثالث بعقار مكون من 3 طوابق ملك المواطن محمد فؤاد 59 سنة، لا يعمل، وأسفر الحريق عن احتراق غرفة النوم بالكامل من مرتبة، ودولاب، وسرير، وبطانيتين.

وذكر البيان الأمني، أن مالك الشقة، أرجع نشوب الحريق لحدوث ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية بالغرفة ولم يتهم أحد بالتسبب في نشوب الحريق، وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 1495 لسنة 2019م إداري قسم شرطة ثان الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.