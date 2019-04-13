أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الدستور ليس قرآن يتعبد به مضيفا: "ليس لدينا ما نخفيه بخصوص التعديلات الدستورية فالعمل الوطني يختلف تماما عن العمل السياسي وبالتالي فالمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أمر وطني يجب على الجميع النزول والمشاركة الإيجابية فقط.

وأوضح جمعة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم السبت، بقاعة الاجتماعات الكبرى بأكاديمية الأوقاف بالسادس من أكتوبر، لمناقشة القضايا المهمة الخاصة بالوزارة وبهيئة الأوقاف في حضور قيادات الوزارة والهيئة مجتمعين لأول مرة، أنه لا يمكن أن نتدخل في رأي المواطن أو التأثير عليه أو توجيه الناخبين إلى ما يجب فعله.

مؤكدا أن المساجد كيانات تعبدية محضة ليس لها علاقة بالاستفتاء أو أي عملية انتخابية، ولكن الدعوة إلى الإيجابية والمشاركة أمر طبيعي، ولكن بعيدًا عن التوجيه لاتجاه معين.

وتابع: " الدساتير اللي تكتب في المراحل الانتقالية تحتاج إلى تعديلات لأنها تتأثر بطبيعة المرحلة والظروف المحيطة"، و"الدساتير ليست قرآن وبالتالي فالتعديل في الدستور أمر طبيعي لما فيه مصلحة الدولة".