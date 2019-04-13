شن حي العامرية ثان في الإسكندرية، حملة استعدادات مكثفة لصيانة وإصلاح كشافات الإنارة بمحيط استاد برج العرب، والمقرر أن يستضيف الليلة، مباراة الأهلي وصن داونز، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المهندس مدحت عبدالفضيل رئيس حي العامرية ثان، إن إدارة الميكانيكا والكهرباء أجرت أعمال صيانة للكشافات على أبواب الاستاد.

وأضاف عبدالفضيل، لـ"الوطن"، أنه جرى تركيب عدد 2 كشاف على بوابة 10 وعمل الصيانة للكشافات على جميع الأبواب كما تم صيانة إضاءة الشارع وإصلاح المحول وتوصيله لإضاءة شارع الاستاد.