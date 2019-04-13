نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا، الأحد 14 أبريل، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة.

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وأضافت الهيئة، أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا.

وعن حالة الرياح، قالت الهيئة إن أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الشرق، كما تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 28 19

شبين الكوم 27 18

الإسكندرية 21 16

مطروح 24 16

كاترين 24 11

الغردقة 34 20

أسيوط 29 17

بني سويف 28 19

درجات الحرارة على بعض المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 34 22

أبو ظبي 27 22

الكويت 32 17

بيروت 24 20

غزة 24 14

الخرطوم 41 23

تونس 22 11

الجزائر 20 11