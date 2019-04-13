بدأت أعمال القافلة التنموية الشاملة لجامعة عين شمس بمحافظة المنيا، اليوم، برعاية اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، والدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس الجامعة، والتي تستمر لمدة ثلاث أيام، بقرية بني محمد سلطان بمركز المنيا.

شهد أعمال القافلة، أحمد جبريل، سكرتير عام مساعد المحافظة، ووفد جامعة عين شمس، وضم الدكتور نظمي عبدالحميد، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وشئون البيئة، والدكتور سمير عبدالناصر، أمين عام الجامعة، وعمداء بعض الكليات، وسهيل حمزة، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور محمد سيد، رئيس مدينة المنيا، والدكتور أبوالخير سرحان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا.

تضم القافلة العديد من الفعاليات والأنشطة منها، النشاط الطبي وخدمات مجتمعية، ومحو الأمية وتعليم الكبار، وندوات التوعية متعددة الموضوعات، وكذلك حملات توعية بالمدارس، وحملات توعية زراعية للفلاحين، ومعرض للفنون التشكيلية، تحت إشراف كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، بالإضافة إلى القافلة الطبية، والتي تضم تخصصات طبية عدة منها، "الباطنة، العظام، الجلدية، الأطفال، وفيروس سي، ونساء وتوليد، وصيدلية"، لتقديم خدمة طبية دورية، وتقديم عدد من الخدمات العينية من بينها مستلزمات طبية لذوي الاحتياجات الخاصة.