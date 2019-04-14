علاء مبارك عن خروج الأهلي من دوري أبطال أفريقيا: "تتعوض يا فريق كبير"

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على توديع النادي الأهلي دوري أبطال إفريقيا، بالرغم من الفوز على صن داونز بهدف نظيف في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وكتب مبارك، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هاردلك يا أهلي فريق كبير وتتعوض ان شاء الله".

وتابع: "الأهم دلوقتي مساندة منتخبنا القومي حتى نستعيد أمجاد أفريقيا بأذن الله"، مؤكدًا: "وبالتأكيد كل التوفيق للزمالك فى مباراة الغد".

وكان الأهلي قد خرج من دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالرغم من فوزه على صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف، وذلك بعدما خسر في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.