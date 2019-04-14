مؤرخ فرنسي: لولا دعم الجيش للشعب لسقطت مصر

قال المؤرّخ الفرنسي الدكتور شارل سان برو، إنَّ مصر لها مكانة مهمة من الناحية الاستراتيجية والسياسية في المنطقة العربية إضافة إلى أنَّها ملتقى سياسي مهم ومرت بأحداث كثيرة منذ عام 2013 وكادت أن تسقط لولا أن هب الجيش لمساعده الثورة الشعبية.

وأشاد "برو" خلال استضافته في برنامج "مساء DMC" للإعلامية إيمان الحصري على فضائية "DMC" بالإصلاحات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه قيادة البلاد.

وأشار إلى أنَّ الدستور المصري عام 2014 سمح لمصر أن تقف على قدمها والتخلص من الحكم السابق وديكتاتورية الإخوان المسلمين، وأن التعديلات الدستورية التي تجرى عليه ليكون دستوراً أكثر تفاعلاً مع مجريات الأحداث في مصر.