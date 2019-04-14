يوسف فرنسيس، يعتبر واحد من أهم صناع السينما في مصر، عمل في العديد من الأفلام السينمائية في أكثر من عنصر سينمائي، فهو كاتب سيناريو وحوار ومخرج ومصمم ديكور ومشرف فني ومصمم لوحات.

بدأ يوسف فرنسيس حياته الفنية، عندما تخرج من كلية الفنون الجميلة قسم التصوير في عام 1957، والتحق بالدراسات العليا لمدة سنتين كفنان تشكيلي في مراسم الأقصر قبل أن يلتحق بالدراسات العليا في الإخراج في عام 1970.

وكان فرنسيس عاشقا للسينما بكل عناصرها، فكانت بدايته بهذا العالم من بوابة الفن التشكيلي، ووضع لوحات التيتر الخاصة بفيلم "دنيا البنات" في عام 1962 من بطولة ماجدة ورشدي أباظة، وقدم رسم اللوحات في الفيلم السينمائي الكبير "شئ من الخوف" مع المخرج الكبير حسين كمال.

وفي عام 1965 تعاون مع الدكتور مصطفى محمود في كتابة سيناريو وحوار فيلم "المستحيل"، ومن إخراج حسين كمال وبطولة "نادية لطفي، كمال الشناوي، سناء جميل"، ثم تبعها بكتابة أكثر من سيناريو وحوار لأفلام سينمائية شهيرة مثل "بئر الحرمان 1969، أبي فوق الشجرة 1969، الخيط الرفيع 1971، شوق النساء 1994".

وكانت بدايته مع الإخراج السينمائي في عام 1972 قدم أول افلامه "زهور برية" بطولة "حسين فهمي، نادية لطفي، عبد الوارث عسر"، ليخرج 11 فيلما سينمائياً كان من أبرزها "البحث عن توت عنخ أمون" الذي كان يسرد قصة إكتشاف مقبرة توت عنخ أمون ومن بطلوة "حسين فهمي، عمر الحريري، محمد منير، جيهان نصر" وقد قام ايضا بكتابة الفيلم، وفيلم "عصفور الشرق" المأخوذ عن رواية توفيق الحكيم ووضع له يوسف فرنسيس السيناريو والحوار وأخرجه من بطولة "نور الشريف، سعاد حسني، والممثلة الفرنسية إليزابيث جارد".

وقدم يوسف فرنسيس مع أحمد زكي فيلم "المدمن" من تأليفه وإخراجه وبطولة كل من "نجوى إبراهيم، عادل أدهم، ليلى طاهر"، وكانت آخر أفلامه السينمائية التي قام بتقديمها في عام 2000 فيلم "حبيبتي من تكون" من تأليفه وإخراجه وبطولة "فاروق الفيشاوي، آثار الحكيم، محمود قابيل".

ورحل عن الحياة المخرج والكاتب يوسف فرنسيس في مثل هذا اليوم 14 أبريل عام 2001، بعد مشوار فني كبير أثرى به تاريخ السينما المصرية بإبداعه على مستوى الإخراج والسيناريو والحوار والفن التشكيلي.