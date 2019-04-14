السيسي يتفقد محور روض الفرج فجر اليوم

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم الأحد، محور روض الفرج، إذ وضع الجزء الأخير من الكوبري، استعداداً لافتتاحه في القريب.

ويعد مشروع محور روض الفرج أحد أهم مشروعات الشبكة القومية للطرق لنقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة.

ويبدأ المشروع من ترعة الإسماعيلية مروراً بمنطقة شبرا المظلات وحتى غرب الطريق الدائرى في اتجاه الاسكندرية الصحراوي ك 39 مروراً بنهر النيل، ويشمل 6 منازل ومطالع بالمظلات و8 مطالع ومنازل بالدائري وكوبري النيل الغربي يبلغ طولة حوالي 400 متر وعرضه 50 متر وإرتفاعه 14 متراً من سطح الماء وعرض الفتحة الملاحية 120 متراً مما يسمح بمرور الفنادق العائمة، وكوبري النيل الشرقي يعد الكوبري الملجم المار أعلى النيل أكبر كوبري معلق على مستوى العالم، من حيث الاتساع بعرض 64 متراً في المنتصف، وسوف يسجل فى موسوعة "جينس" حيث يضم الكوبري أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل حيث يصل عرض الفتحة الملاحية إلى 300 متر وارتفاع الأعمدة إلى 100 متر ويتحمل الكوبري أوزاناً ثقيلة تصل إلى 120 طناً.