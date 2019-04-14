هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذكرى تحويل القبلة الذي جاء استجابة لسيدنا رسول الله وإكراما له ولأمته.

وتوجه وزير الأوقاف وجميع قيادات الوزارة وأئمتها والعاملين بها بالشكر والتقدير للرئيس؛ لإنابته اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة في حضور احتفال الوزارة بهذه الذكرى المباركة.

وأكد الوزير أهمية التحول في حياتنا من الهدم إلى البناء، ومن التشدد والغلو إلى السماحة والتيسير، ومن الجمود والتقليد إلى التفكر والتفكير، ومن البطالة والكسل إلى الجد والإنتاج والعمل، خدمة لديننا ووطننا، ووفاء بواجبنا تجاه الإنسانية جمعاء، إذ يجب علينا أن نسعى بقوة للإسهام في صنع الحضارة الإنسانية الراقية.