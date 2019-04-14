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احتجاجات في إيران على سوء إدارة الحكومة لأزمة السيول

احتجاجات في إيران على سوء إدارة الحكومة لأزمة السيول

مقتل 3 سودانين في قصف جوي بـ"طرابلس"

مقتل 3 سودانين في قصف جوي بـ"طرابلس"

DNA يكشف فضيحة.. طبيب أصبح أبا لأكثر من 49 طفلا 

DNA يكشف فضيحة.. طبيب أصبح أبا لأكثر من 49 طفلا 

قادة الفرق العسكرية في السودان يتسلمون مهامهم من الولاة السابقين

قادة الفرق العسكرية في السودان يتسلمون مهامهم من الولاة السابقين

ضبط عاطل بحوزته 8 طرب حشيش في البحيرة

ضبط عاطل بحوزته 8 طرب حشيش في البحيرة

بومبيو: فرض نتنياهو السيادة على الضفة لا يضر بخطة سلام ترامب

بومبيو: فرض نتنياهو السيادة على الضفة لا يضر بخطة سلام ترامب

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مقبرة «النبيل خوى» تزين سقارة بعد اكتشافها بأيدٍ مصرية

ملكات مسابقة «حورية البحر» يشجعن سياحة الغردقة

ملكات مسابقة «حورية البحر» يشجعن سياحة الغردقة

مصر تفجر مواهب شاعر نيجيرى.. و«اتحاد الكتاب» يحقق حلمه

مصر تفجر مواهب شاعر نيجيرى.. و«اتحاد الكتاب» يحقق حلمه

بدلا من الطوابير.. تعرف على 90 خدمة حكومية إلكترونية بضغطة واحدة

بدلا من الطوابير.. تعرف على 90 خدمة حكومية إلكترونية بضغطة واحدة

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