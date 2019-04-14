أصدر محمد فاروق وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته إلى إيمان عبد المعز مديرة إدارة السنطة التعليمية، بالتحقيق في واقعة اعتداء مدرس على طالب يبلغ من العمر 7 سنوات، بالضرب بـ"الخرطوم" أثناء فعاليات اليوم الدراسي بمدرسة كفر الشيخ مفتاح التابعة للإدارة التعليمية.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم، باستبعاد المدرس مرتكب واقعة التعدي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بشأن الواقعة.

وأشار إلى أنه كلف مدير الإدارة التعليمية بالسنطة، بتشكيل لجنة من الرقابة والمتابعة لمعاينة المدرسة، وسماع أقوال شهود العيان من الطلاب وأولياء أمورهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة في تلك الواقعة حفاظا على صالح الطالب الضحية وزملائه.

وكانت غرفة العمليات والطوارىء بإدارة السنطة التعليمية، تلقت شكوى من مصطفى كامل الديب والد الطفل "سعيد" 7 سنوات، بمدرسة كفر الشيخ مفتاح بمركز السنطة، يفيد تعرض نجله للضرب مرتين بواسطة الخرطوم على "قفاه" من جانب مدرس يدعى "سعيد ح"، مطالبا المسؤولين بالضرورة التدخل الفوري والقصاص.

وأوضح ولي أمر الطالب في شكواه، أن نجله أصيب بحالة نفسية وعصيبة، ويخشى الذهاب إلى المدرسة مرة أخرى.

وأفادت مصادر داخل إدارة السنطة التعليمية لـ"الوطن"، أنه جرى إيقاف المدرس عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، فضلا عن وجود مفاوضات بين ولي أمر الطالب من جهة وأسرة المدرس وزملائه من جانب أخر، سعيا في احتواء الأزمة وحلها بشكل ودي.