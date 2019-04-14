واشنطن ترحب بـ"الانتقالي العسكري" في السودان

رحب القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، ستيفن كوتسيس، اليوم، بدور المجلس العسكري في تحقيق الاستقرار، وأمن على ضرورة استمرار التعاون بين الجانبين بما يعزز العلاقات السودانية الأمريكية.

والتقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بالقصر الجمهوري، ستيفن كوتسيس، واطلعه على الأوضاع والتطورات بالبلاد، والأسباب التي أدت إلى تشكيل المجلس العسكري الانتقالي، وما اتخذه من خطوات للمحافظة على أمن واستقرار السودان- وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

وسمي تشكيل المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو، نائبًا للرئيس بموجب مرسوم دستوري رقم "7"، صادر من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، رئيس المجلس، وأدى حميدتي، أمس، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس العسكري الانتقالي، بحضور رئيس القضاء عبدالمجيد إدريس.