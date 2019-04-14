هضبة الجلالة ومحور روض الفرج.. مشروعات تفقدها السيسي صباحا

لكل دقيقة معنى لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهو يستغل جميع الأوقات لمباشرة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وبينها تخصيص مساحة من يومه صباحا لتفقد المشروعات تحت الإنشاء، آخرها متابعته فجر اليوم لأعمال تنفيذ محور روض الفرج، إذ وضع الجزء الأخير من الكوبري استعداداً لافتتاحه قريبا.

"محور روض الفرج" ليس المشروع الأول الذي تفقده الرئيس فجرا، ففي مارس الماضي أجرى السيسي جولة تفقدية في مشروعات تنموية بمنطقة توشكى، تضمنت مشروعات مزارع التمور والقمح والعنب، فضلا عن مزارع الأغنام، واطلع على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات وتطورات العمل الجارية بها.

وتهدف مشروعات توشكى إلى تنمية منطقة جنوب الوادي، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة موازية لوادي النيل، تتأسس على النشاط الزراعي ثم الصناعات الغذائية، ومنها إلى باقي الصناعات والأنشطة العمرانية المختلفة.

وفي ديسمبر الماضي، تفقد الرئيس المرحلة الثانية من مشروع محور روض الفرج، والمتحف المصري الكبير، ومنطقة هضبة الأهرام، وبعدها بأيام قليلة أجرى زيارة إلى مدينة الجلالة في العين السخنة ومنتجع الجلالة السياحي، والمنطقة الصناعية ومصنع الفوسفات ومجمع الرخام العالمي في المنطقة.

ومن بين المشروعات التي حرص "السيسي" على تفقدها صباحا، تطورات الأعمال في مشروع أنفاق قناة السويس شمال الإسماعيلية، وذلك في 23 نوفمبر الماضي، ومتابعة المراحل الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة، بما فيها "مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح"، وذلك قبل افتتاحهما بأشهر قليلة.

وفي 17 نوفمبر الماضي، كانت الأعمال الإنشائية لطريق (النفق - شرم الشيخ) محطة تفقد الرئيس، وقبلها بشهرين تفقد السيسي محطة تحلية المياه العملاقة في الجلالة بطاقة 150 ألف متر مكعب/يوم، والتحرك فوق الكوبري العلوي وزيارة منطقة الألعاب المائية "أكوا بارك" ومارينا الجلالة.

وخلال أكتوبر الماضي، تفقد الرئيس إحدى القواعد الجوية، ومشروع مستقبل مصر بإمكانيات القوات الجوية، كما أجرى زيارة إلى مشروع هضبة الجلالة البحرية، فجر 3 فبراير 2018، واطلع خلال زيارته على الموقف التنفيذي للمشروع، مستمعا لشرح القائمين عليه بشأن تطورات العمل.