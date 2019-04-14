تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم "محور روض الفرج" حيث وضع الجزء الأخير من الكوبري، استعدادًا لافتتاحه قريبًا.

وترصد "الوطن" المناطق التي يخدمها المحور منعًا للزحام وتقليل الكثافات المرورية في قلب القاهرة، بالإضافة إلى تخفيف الضغط المروري على المحاور الرئيسية مثل محور 26 يوليو، والطريق الدائري.

وكشف العقيد عماد حماد؛ مدير العلاقات العامة والإعلام بإدارة مرور القاهرة، في حديثه لـ"الوطن" أن محور روض الفرج يخدم جميع القادمين والمتجهين من مناطق شمال وشرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي، مثل منطقة شبرا الخيمة والزاوية والشرابية، والفنجري ومدينة نصر ومصر الجديدة.

وقال "حماد"، إنه بدلًا من أن يسلك القادم من هذه المناطق طريق الكورنيش أو 15 مايو، يستطيع أن يأخذ طريق معهد ناصر ومنه إلى محور روض الفرج ليصل إلى طريق "مصر ـ الإسكندرية" الصحراوي مباشرة.

وأوضح عماد حماد، أن محور روض الفرج يتكون من اتجاهين و6 حارات مرورية للقادم والمتجه، وعدد من المطالع والمنازل أبرزها مطالع كورنيش النيل للقادم من الطريق الزراعي، والقادم من وسط القاهرة وآخر من شارع سعد سليم بشبرا، ومنزل الكورنيش للمتجه إلى وسط القاهرة، ومنزل الكوبري الرئيسي الذي يؤدي إلى ترعة الإسماعيلية حتى محطة الكهرباء.

وأكد أن محور روض الفرج يعد من أكبر الكباري المعلقة عرضًا على مستوى العالم، ومن المقرر أن تدخل به مصر موسوعة "جينيس" بمجرد افتتاحه رسميًا.