أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته لرئيس نيابة مركز سمنود، بحبس صاحب محل خاص لاتهامه بتحرير أوراق رسمية وحكومية مقابل تحصيل أموال من مواطنين وراغبي إنهاء مصالحهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى العميد أسامة حتاته مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، معلومات حول قيام صاحب محل خاص في نشاط واسع في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية، وترويجها على عملائه راغبي التعامل ممن لديهم موانع قانونية للحصول عليها بنطاق قري مركز سمنود.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المشار إليها.