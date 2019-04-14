السيسي لـ"حفتر": ندعم جهود ليبيا في مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في قصر الاتحادية، المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، لبحث تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وحرص مصر على وحدة واستقرار وأمن ليبيا.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن الليبي في الأراضي الليبية كافة، وبما يسمح بإرساء قواعد الدولة المدنية المستقرة ذات السيادة، والبدء في إعمار ليبيا والنهوض بها في مختلف المجالات تلبية لطموحات الشعب الليبي العظيم.