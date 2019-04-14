وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأغلبية أعضائها مساء اليوم، على مقترح التعديلات الدستورية والمقدم من 155 عضوا بالبرلمان، بعد حسم الجدل المثار حول المادة "185"من الدستور والخاصة بأن يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وحرص الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس والذي ترأس اجتماع اللجنة لمدة 4 ساعات متتالية على أخذ التصويت على المواد المقترح تعديلها دستوريا وقوفا ونداءًا بالاسم على أعضاء اللجنة البرلمانية.

وقال: طبقا للمادة 138 من اللائحة الداخلية المجلس توافرت الأغلبية المطلوبة للموافقة على التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية بشأن التعديلات الدستورية، مستطردا: "يجب أن تفخروا بهذا المجلس والذي أتاح لأول مرة حوار شفافا ونزيها، والجميع جاء وعبر عن الرأي داخل قاعة مجلس الشورى".

ومن المقرر أن يناقش البرلمان التقرير النهائي لمقترحات تعديل الدستور في جلسة البرلمان بعد غد الثلاثاء.