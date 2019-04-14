قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن دودة الحشد الخريفية من أخطر الآفات التي تواجه المنظومة الزراعية لأي دولة في العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الوزارة تتخذ إجراءات وقائية قبل نشوب الأزمة في أي دولة محيطة حفاظًا على المحاصيل الزراعية.

وتابع: "سنتخذ إجراءات احترازية شديدة لتلافي أي مشكلة، ونعمل في هذا الملف منذ فترات طويلة، ووزير الزراعة شكل لجنة لمتابعة دودة الحشد الخريفية وتلافي احتمالية ظهورها واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لتلافيها".