قررت محكمة جنايات المنيا، مساء الأحد، برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان وأمانة سر محمد مصطفى ومحسن فكرى، حجز النطق بالحكم على 42 متهما بقتل نائب مأمور مركز مطاي، لجلسة اليوم الثانى من دور يوليو المقبل.

كما قررت ذات المحكمة حجز النطق بالحكم على 16 من عناصر الإخوان متورطين فى أحداث تظاهر بمركز مغاغة شمال المحافظة إلى جلسة الأربعاء المقبل مع حبس 6 متهمين على ذمة القضية وإحضار باقى المتهمين.

كما حجزت المحكمة النطق بالحكم على 8 متهمين من أبناء مركز سمالوط إلى جلسة الأربعاء للنطق بالحكم بتهمة شروع فى قتل عضو قضائى بمحكمة سمالوط.

وقال مصدر قانونى إن المحكمة استمعت على مدار 3 ساعات متواصلة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين وتفنيد بنود الاتهام واستجواب بعض الشهود وتقرير الإذاعة والتليفزيون بشأن مشاركة بعض المتهمين فى أحداث اقتحام وحرق قسم شرطة مطاى وقتل العقيد مصطفى العطار نائب مأمور مطاي ونهب محتويات القسم، والتحريض على العنف والشغب.