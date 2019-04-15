 "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا جماهيريا حول التعديلات الدستورية بـ"بلبيس"

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور محمد سليم الأمين العام بالمحافظة، الأحد، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، بمشاركة الآلاف من أبناء المركز وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وبلبيس، وعدد من البرلمانيين، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، وعمداء وكبار عائلات القرى والعزب بالمركز، بهدف التوعية بالتعديلات الدستورية، وأهمية المواد المستحدثة بالنسبة للمواطن والدولة المصرية.

قال المهندس "أحمد الخطيب" أمين العضويات بمستقبل وطن بالشرقية، المشرف على مركز بلبيس، إن أبناء المحافظة دائمًا ما يلبون نداء الدولة، ويعلنون للعالم أجمع وللقيادة السياسية مدى ثقتهم بها، وقدرتهم على التمييز بين الحق والباطل، والتصدي لكل ما يعيق التنمية وبناء الدولة المصرية، ولا يمكن لأي شئ أن يعطل مسيرة الإصلاح ولذا يجب على الجميع النزول أيام الاستفتاء.

وأضاف "الخطيب" أن تعديل الدستور يهدف لمواكبة وضع مصر الجديد على المستويين الإقليمي والدولي بعد أن أصبح القرار السيادي المصري حرًا، وقادر على تثبيت دعائم الدولة ولديه القدرة على استكمال المشروعات العملاقة لتنطلق مصر إلى المستقبل على أسس سليمة، معربًا عن سعادته بوجود آلاف الشباب بالمؤتمر الجماهيري، الذي عبر عن أن هذه الفئة الشابة لبت دعوة قيادتها، بضرورة التحام الشباب، والفتيات.

فيما أوضح محمد عثمان حجازي أمين أمانة حزب مستقبل وطن بـ بلبيس في كلمته، أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ستبعث برسالة إلى الخارج مفادها اصطفاف الشعب المصري ومؤسساته خلف الدولة، والتي تسير بخطوات عملاقة خلال السنوات الماضية منذ ثورة 30 يونيو سواء من ناحية الإصلاح الاقتصادي أو عودة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية وسط تحديات حقيقة تواجه المنطقة العربية والشرق الأوسط، مؤكدًا بأنه لزاما على الجميع الاصطفاف والتعبير عن حبهم للدولة بالتصويت بنعم للتعديلات الدستورية.

ومن جانبه، قال حمودة محمد حمودة أمين التنظيم بمركز بلبيس، إنه يتوجه بحديثة إلى الفلاحين والعمال لما يمثلونة من قوة تصويتية عالية من أبناء المركز، مشيرا إلى حرص الدولة بكل أجهزتها على مصلحة العمال والفلاحين والمرأة، ويجب عليهم جميعا النزول والمشاركة في الاستحقاق المقبل، لما يحويه من اهتمام وتمثيل نيابي، يليق بهذه الفئات، وتكون رسالة إلى القوى السياسية وجميع دول العالم أن المواطن المصري يثق في قيادتة السياسية ويقف داعما لها، منوها بأن مكانة بلبيس التاريخية ساهمت في صنع وعي وثقافة العائلات في القرى والعزب، وأقر الحضور بمشاركاتهم وتقديم صورة تليق بأن هناك شعب مثقف.

وقال الدكتور أحمد علاء أمين الشباب، إن الدولة المصرية ليس عليها فواتير يجب تسديدها لأحد وعلى العالم أن يتفهم أن الشعب المصري له هويته، وتاريخ ينعكس على معطيات المشهد السياسي الداخلي، الذي تسعى الدولة لتأسيسه الآن من خلال طرح التعديلات الدستورية المقبلة، والتي لا يمكن اختزالها في مادة واحدة وهي ضرورية و مناسبة جدا للمرحلة وإن كان الدستور الحالي يحتاج لمزيد من التعديلات في المراحل المقبلة.