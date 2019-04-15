عبدالحي: إنتاج الزراعات المحمية ساهم في تثبيت الأسعار

قال اللواء محمد عبدالحي رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، إن السوق المصرية لم تشهد أي مشاكل في الطماطم خلال العام الجاري، ولن يكون هناك مشاكل في إنتاج الطماطم في مصر.

وقال عبدالحي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن إنتاج الزراعات المحمية ساهم في تثبيت الأسعار: "الإنتاج حتى الآن بيثبت الأسعار وإن شاء الله، السنة الجاية الأسعار هتبقى في متناول أي حد".

وأوضح رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، أن الأسعار العام المقبل، ستكون بثمن معقول جدًا للجميع.

من جهته أثنى الإعلامي عمرو أديب، على جودة الطماطم المزروعة بالصوب المحمية، قائلا إنها مشرفة بما يكفي أن تٌضع عليه عبارة "صنع في مصر".