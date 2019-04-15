قال اللواء محمد عبد الحي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، إن المشروع القومي للصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، جرى العمل فيه لمدة 13 شهرا، ويعمل فيه 5 آلاف عامل كلهم مدنيين من محافظات "الشرقية، والقليوبية، والإسماعيلية والقاهرة".

وأضاف "عبد الحي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب من داخل المشروع، في تقرير خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الأحد، أنه من المخطط أن يكون الإنتاج الخاص بالمشروع 3 أضعاف، خلال العام المقبل، و8 أضعاف العام الذي يليه.

وأشار إلى أن موقع المشروع به 600 بيت زراعي كل بيت مساحته 2.5 فدان، وسيضاف لهم 1700 فدان سنقوم بعمل 300 بيت زراعي آخرين.