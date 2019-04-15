رئيس الوطنية للزراعات: "الرئيس قالي عايز طبق السلطة ميزدش عن 3 جنيهات"

حكى اللواء محمد عبدالحي رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، عن موقف حدث بينه والرئيس عبدالفتاح السيسي، العام الماضي، عندما سأله "طبق السلطة في بيتك بيتكلف كام؟" ليرد عليه "تقريبا 15 جنيها".

ورد عليه الرئيس السيسي، متسائلًا: "ياه مش رقم كبير ده؟" ليرد عبدالحي: "مقبول في الوضع الحالي".

وقال رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية، إن الرئيس السيسي قال له: "أنا عايز طبق السلطة ميزدش عن 3 جنيهات".

وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتصل بهم يوم الجمعة الساعة الخامسة صباحًا، للاطمئنان على سير العمل.

جاء ذلك خلال لقاء عبد الحي، مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"

وأضاف عبدالحي، أن الرئيس السيسي يهتم بالأصناف الاستراتيجية الموجودة بالسوق مثل "الطماطم والخيار والفلفل والبازلاء والفاصوليا والبسلة والباذنجان والبطيخ والكانتلوب"، "وموجود في حساباتنا أن نغطي احتياجات السوق المحلي منها".