المقاولون العرب: العمال التفوا حول السيسي خلال زيارته لمحور روض الفرج

أبدى المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، سعادته بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحور روض الفرج، فجر اليوم، مشيرًا إلى أن العمال التفوا حول الرئيس الذى تعامل معهم بود، وتابع أنه كان يومًا جميلًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن محور روض الفرج ربط الكثير من المناطق المهمة مما سيؤدي إلى تخفيف الازدحام.

وتابع: "روض الفرج يربط العين السخنة بالزعفرانة والساحل الشمالي، كما يربط شبرا الخيمة بالطريق الدائري والعبور بجزيرة الوراق ويمتد إلى الكيلو 39 من طريق مصر إسكندرية الصحراوية، ثم يمتد حتى يصل إلى الضبعة في الساحل الشمالي".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، المرحلة النهائية لأعمال كوبري تحيا مصر "محور روض الفرج"، والذي يُعد جزءًا من محور "الزعفرانة – مطروح"، ومحور الضبعة، وامتدادًا للمحور الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.