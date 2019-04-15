عمرو أديب: الرئيس السيسي مناضل.. "ضحى بحياته عشان يحمي الشعب"

طالب الإعلامي عمرو أديب، القوى السياسية في مصر التي ترغب في الترشح أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة أن تستعد من الآن، موضحًا أن متبقى من الوقت 3 سنوات على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه لا يجب أن يتفاجأ الشعب المصري بظهور شخصية مفاجئة قبل الانتخابات الرئاسية بأسبوع فقط مثلما حدث الانتخابات الماضية.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج " الحكاية"، الذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، أنه يجب على الشخص الذي يتوافق عليه القوى المدنية والسياسية والمعارضة الظهور من الآن على الساحة، مستطردًا: "فيه ناس تقولك ممكن يتعرض لمضايقات، طب وإيه يعني، ما هي الحياة السياسية في كل دول العالم قائمة على النضال من أجل الوصول".

وتابع: "السيسي نفسه كان ممكن في أي وقت حياته تخلص، وناضل عشان يدافع عن الشعب المصري، بعدما وقف بجانب الشعب المصري ضد الإخوان".