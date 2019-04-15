علق الكابتن مدحت شلبي، على طريقة احتفال محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد إحرازه هدفا في مرمى فريق تشيلسي، الأحد، في إطار بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال شلبي، خلال برنامجه "مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "نايل سبورت": "حركة اليوجا اللي عملها صلاح بتعني السلام والحب وانتوا عارفين اليوجا من الرياضات السامية اللي بتدعوا لسمو النفس والسلام والمحبة".

وأضاف شلبي: "صلاح وراهم إن الإسلام هو السلام والمحبة بحركة اليوجا دي، والعالم كله شاف هذه الرسالة اللي يعجز عنها آلاف الشيوخ والأئمة والفقهاء مع كامل الاحترام".

وتابع: "صلاح بذكائه الشديد مردش على سكارى تشيلسي لأن محبته فاقت العالم كله مش مستنية 6 أو 7 سكارى"، واصفًا هدف صلاح بأنه تاريخي ولم يرى مثله "مشفتش أخوه".

وكان عدد من مشجع تشيلسي، نشروا فيديو يحتوي على عبارات عنصرية مسيئة لصلاح كونه مسلما، واصفين إياه بـ"المفجر"، وأثار ذلك ردة فعل لدى مسؤولي تشيلسي وليفربول، وأصدرت بيانات شتى من مختلف الجهات تشجب وتدين تلك الواقعة.

واستطرد: "صلاح علشان هو النجم العالمي فالأخلاق اللي الناس شافتها في هذا العبقري هي أعظم رسالة وتعبير عن إنسانية وسلام الديانة الإسلامية".