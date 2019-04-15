هدف محمد صلاح ومباراة الزمالك.. أبرز ما بحث عنه المصريون على "جوجل"

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هدف محمد صلاح

كشف الجناح الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول سر احتفاله الغريب، عقب نجاحه في إحراز هدف فريقه الثاني أمام تشيلسي، في انتصار الريدز على البلوز اليوم بهدفين نظيفين، بالجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح: اليوجا سر احتفالي أمام تشيلسي

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على تشيلسي بهدفين دون رد خلال المباراة، التي جمعتهما بملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

ردود أفعال مختلفة حول سر احتفال محمد صلاح أمام تشيلسي

أكد نجم تشيلسي الأسبق الإنجليزي أشلي كول على أنه لم يكن يتوقع النجاح الكبير الذي وصل إليه محمد صلاح منذ انتقاله إلى صفوف فريق ليفربول مطلع الموسم الماضي قادمًا من روما.

أشلي كول: صلاح أصبح أكثر شراسة.. ولم أتوقع نجاحه

مباريات ليفربول

شهدت مباراة ليفربول وتشيلسي التي أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وجود علم مصر أثناء خروج اللاعبين عقب انتهاء المباراة.

بالفيديو.. مشجع يرفع علم مصر لمحمد صلاح خلال خروجه من الملعب

أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه مساء اليوم على تشيلسي بهدفين نظيفين، بالجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

كلوب: صلاح أنقذنا أمام تشيلسي.. وهدفه مذهل بشكل لا يوصف

ترتيب الدوري الإنجليزي

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على تشيلسي بهدفين دون رد، خلال المباراة، التي جمعتهما بملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

وبدأت المباراة بسيطرة كبيرة من جانب فريق ليفربول على وسط الميدان، مع تراجع دفاعي كبير من جانب لاعبي البلوز، الذين نجحوا في تأمين دفاعات الفريق على النحو الأمثل، وغلق معظم المساحات في منتصف ملعبهم.

بالفيديو ليفربول يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على تشيلسي في ليلة انفجار صلاح

نجح ليفربول في انتزاع صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، من أنياب مانشستر سيتي، وذلك عقب انتصاره الثمين على تشيلسي بهدفين نظيفين، بالجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول في الصدارة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

نجح الجناح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول في اعتلاء عرش صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفًا، وذلك عقب نجاحه في إحراز ثاني أهداف فريقه الثاني أمام تشيلسي، بالجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

وبذلك تصدر اللاعب المصري صاحب الـ 26 عامًا صدارة جدول ترتيب البطولة الإنجليزية الكبيرة هذا الموسم، بالتساوي مع المهاجم الدولي الأرجنتيني، ولاعب مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو، ولكلًا منهما 19 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح في الصدارة مع أجويرو.. وماني وصيفًا

الزمالك مباشر

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