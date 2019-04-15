نشر الفنان أحمد سعد، مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" من كواليس أغنيته الجديدة التي يسجلها الآن، وبعض كلماتها "ناس ومراعتش الأصول كدابين ومطمرش فيهم، خدوني سكة للوصول يالا عادي الله يجازيهم".

وعلق "سعد": "ادعولي بالتوفيق في غناء الألبوم الجديد، صيف 2019".

واعتبره الكثير من متابعي سعد، أنّ أغنيته الجديدة "تلقيح" على طليقته الفنانة سمية الخشاب، بعد انفصالهما مؤخرا، إذ علقت إحدى متابعيه باسم ميار أحمد: "سكة للوصول إيه، دي نعرفها قبل ما انت تتولد"، وقال شادي أحمد: "إحنا عايزين نسمع أغاني مَش هي تلقح عليك تيجي تلقح عليها أنت كمان، ملناش ذنب في مشاكلكم"، وقالت منال: "يخربيت كده تلقيح مقصود ده ولا إيه، ده حتى سمية غلبانة، يا بركة دعاكي يا ريم".