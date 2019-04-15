أسعار العملات اليوم الاثنين 15-4-2019 في مصر

شهد عدد من البنوك تباين في أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 15 أبريل 2019.

وتقدم "الوطن" لقرائها استمرارًا للخدمات التي تقدمها يوميًا، متوسط أسعار العملات مثل الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو والدرهم الإماراتي والجنيه الإسترليني في عدد من البنوك:

سعر الدولار

تباينت أسعار الدولار اليوم، حيث سجل في بنوك "البركة واتش اس بى سى HSBC" نحو 17.28 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك عودة 17.27 جنيه للشراء و17.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.59 جنيه للشراء و4.63 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك الإسكندرية نحو 4.57 جنيه للشراء و4.62 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنكي الأهلي وعودة نحو 4.70 جنيه للشراء و4.72 جنيه للبيع، وسجل في بنك كريدي أجريكول 4.69 جنيه للشراء و4.73 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 22.54 جنيه للشراء و22.73 جنيه للبيع، وسجل في بنك بلوم 22.53 جنيه للشراء و22.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي اليوناني نحو 19.42 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، فيما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.49 جنيه للشراء و19.62 جنيه للبيع.