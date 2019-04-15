شهدت مدينة الإسكندرية موجة طقس سئ، اليوم، حيث اختفت أشعة الشمس وهبت رياح باردة، وسط توقع هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار بين متوسطة وخفيفة على أنحاء المحافظة.

ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ القصوى لاستقبال الأمطار، كما دفعت شركة الصرف الصحي بعدد من السيارات لسحب المياه من الشوارع المتراكمة والعمل على تنظيفها.

ووجه الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، مسؤولي شركة الصرف الصحي، بالبدء في تنفيذ الحلول الهندسية النهائية لحل مشاكل تصريف تجمعات مياه الأمطار والصرف الصحي بمناطق الإقبال والفنون الجميلة وباكوس والتي تمت بالتنسيق بين شركة الصرف الصحي وكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وذلك بعد معاناة تلك المناطق من مشاكل الصرف الصحي منذ عام 1970م.

وأكد "قنصوة" ضرورة تكثيف الأعمال التي تقوم بها شركة الصرف الصحي على مستوى الأحياء المختلفة لسرعة إنجازها والانتهاء منها، لعدم التأثير على الحركة المرورية.