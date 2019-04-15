أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه لا تراجع ولا تهاون في حق الدولة بشأن أراضيها، مضيفًا أن المبالغ المستردة حتى الآن وصلت لحوالي 2 مليون جنيه.

ودعا المحافظ، اليوم الاثنين، رؤساء الأحياء وقيادات المحافظة لضرورة الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حقها وعدم السماح بأي تعديات عليها.

وشكر المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، مؤسسات المجتمع المدني وخاصة "مصر الخير" لتوزيع مليون شنطة بمناسبة قدوم شهر رمضان على الأسر البسيطة والمستحقة، بالإضافة إلى دور كل الجمعيات والاتحاد الإقليمي للجمعيات في تقديم مساعدات وخدمات المواطنين.