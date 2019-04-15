انفجرت سيارة ملغومة شرقي بنغازي استهدفت رئيس الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" عربية، في نبأ عاجل.

وأفادت قناة "العربية"، نقلا عن مصادر، بنجاة رئيس مكافحة الإرهاب من محاولة الاغتيال.