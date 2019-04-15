أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص 10 ملايين و267 ألف و633 طالبا وطالبة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاق المبادرة يوم 16 فبراير 2019، وحتى مساء أمس.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أنه جرى فحص مليون و738 ألف و81 طالب منذ انطلاق المرحلة الثالثة في 21 من مارس الماضي وحتى مساء أمس، مشيرا إلى أن أعلى نسبة فحص شهدتها محافظات المرحلة الثالثة كانت الشرقية تليها الدقهلية ثم المنيا، حيث جرى فحص 980 ألف و408 طلاب بالشرقية و271 ألف و62 طالب بالدقهلية و236 ألف 170 طالب بالمنيا و233 ألف و233 طالبا بالغربية و17 ألف و208 طلاب بالوادي الجديد.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من فحص 3 ملايين و375 ألف و812 طالباً في المرحلة الثانية من المبادرة في 11 محافظة هي: "القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحرالأحمر وشمال سيناء"، بينما سجلت المرحلة الأولى من المبادرة فحص 5 ملايين و153 ألف و771 طالبا في 11 محافظة وهي: "الجيزة والفيوم والبحيرة والإسكندرية وقنا وأسيوط والقليوبية ودمياط وبورسعيد ومطروح وجنوب سيناء".

وأكد مجاهد أن أعمال الفحص في المبادرة مستمرة على 3 مراحل، تنتهي بنهاية أبريل الحالي، لافتا إلى أنه جرى توزيع 5200 فرقة طبية مكونة من طبيب وممرض وكيميائي ومدخل بيانات بجميع المحافظات، مضيفا أن الطلاب الذين تكتشف إصاباتهم يتلقون العلاج اللازم بـ225 عيادة تأمين صحي بالمجان، ويشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته في الحملة، وشهادة ميلاد الطالب حتى يجري الفحص، أو التعهد بإجرائه في أحد معامل المستشفيات الحكومية، ويمد المدرسة بها.