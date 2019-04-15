شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، فعاليات مؤتمر "دور منظمات العمل الأهلي في التوعية بالتعديلات الدستورية والقضية السكانية"، الذي تنظمه الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالمنوفية تحت رعاية وحضور اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية.

وبحضور الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات، وأماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس الدولي للسكان والمحاسب حسين القليط رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات ولفيف كبير من قيادات المحافظة ونواب مجلس الشعب والجمعيات الأهلية والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة وعدد كبير من الطلاب والأهالي.

يأتي هذا المؤتمر تحت شعار "معا هانكمل المشوار"، للتوعية بأهمية المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية في الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ من إبريل الحالي.

وأكد مبارك، أن المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية هو واجب وطني وحق دستوري للمواطن لاستمرار مسيرة التنمية، فالتعديلات الدستورية دعم لاستقرار الوطن واستكمال مسيرته، وطالب بأهمية النزول والإدلاء بصوتهم لنثبت للعالم أجمع أننا خير شعوب الأرض، وكل صوت ومشاركة يمثل طعنة في أعداء الوطن، فالكلمة للشعب وهو صاحب القرار.

وأشار مبارك، إلى أن الجامعة دشنت حملة "شارك علشان نبنيها" لتعريف الطلاب بالتعديلات الدستورية، وحثهم على المشاركة في التصويت عليها.