كشفت الفنانة كارول سماحة، تفاصيل حفلها المقبل والذي سيقام الجمعة 19 أبريل، على مسرح المنارة، وتستخدم به تقنية "الهولوجرام" وتلتقي بالعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، قائلة إن الحدث سوف يكون نقلة في عالم الغناء على المسرح.

وأكدت "كارول"، في بيانٍ لها، أن الحفل سيستخدم فيه كل سبل التكنولوجيا المتعددة بها، موضحة أنه سيكون هناك العديد من الأغنيات التي تجمع بينها وبين العندليب، مُشيرة إلى أن "الديو الغنائي" هو الأول من نوعه على المسرح باستخدام "الهولوجرام"، قائلة: "ستشاهدون العندليب على المسرح بشكل كامل".

وعن الأغاني التي ستقدمها، قالت "كارول": "اخترت أغاني لم يقدمها العندليب قبل ذلك مع أحد من نجوم الفن، الفكرة جديدة وتقام لأول مرة في مصر، كما أن الحفل سيشهد توزيع جديد لبعض الأغاني".

يذكر أن الحفل يحمل اسم "الحلم"، ويصاحب صوت كارول سماحة وعبدالحليم حافظ، عزف لأوركسترا مكون من 70 عازفا بقيادة المايسترو جورج قلتة.