قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن وزارة الصحة وزعت قرابة 8 آلاف و40 طبيبا على مختلف مستشفيات الجمهورية، خلال الأيام الماضية.

وأضاف "مروان"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، ردا على عدد من التساؤلات التي طرحت بجلسة البرلمان أمس: "كل ما يثار بشأن وقف تكليف الأطباء غير صحيح، وأرسلت وزيرة الصحة كتابات أكدت فيها استمرار الوزارة في تكليف الأطباء".

وتابع: "وزيرة الصحة أكدت أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تكليف دفعة 2018، وأن الأرقام التي أُعلن عنها وتم تكليفها تم عبر كتاب رسمي من وزارة الصحة".

وقاطع "عبدالعال" الوزير: "أبلغني أكثر من شخص أن الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل مغلق، ولا يستطيع أي شخص أن يسجل بسبب إغلاق الموقع".

وعقب "مروان": التسجيل يتم خلال فترة محددة، وكل من سجل وأدخل اسمه تم تسجيله بالفعل، والتكليف يتم فترة زمنية محددة".

وكان النائب ماجد أبو الخير، قد أشار إلى وجود مشكلة حقيقية في تكليف أطباء دفعة 2018، ما دفع رئيس البرلمان بتوجيه حديثه لوزير شؤون مجلس النواب: "الحكومة أبلغتنا نصف الحقيقة".

وعقب رئيس مجلس النواب: "هناك نقص في الأطباء ولا يوجد تكليف للأطباء، وذلك كلام من داخل جامعة عين شمس، ولو تم التكليف سننهي مشكلة كبيرة".