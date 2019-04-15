«بقايا الشتاء».. برودة وأمطار وطوارئ فى المحافظات

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، غداً، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهاراً، بارد ليلاً، بعد موجة من الطقس المتقلب شهدتها البلاد، اليوم، مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة على القاهرة، اشتدت فى بعض المحافظات، وسط حالة من الاستنفار، تحسّباً لوقوع حوادث، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة فى العاصمة، غداً (الثلاثاء)، إلى 25 درجة. وانتظمت حركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة، اليوم، وفقاً للمواعيد المقرّرة لها رغم سوء الأحوال الجوية، وانخفاض مستوى الرؤية.

رياح بالوجه البحرى.. وانتظام حركة الملاحة بالمطارات والموانئ.. و"الأرصاد": الطقس يستقر اليوم

وكشفت مصادر بالمطار عن إقلاع جميع الرحلات وفقاً لجدول التشغيل، باستثناء 6 رحلات لأسباب تتعلق بالصيانة وظروف التشغيل، وسوء الأحوال الجوية بمطارات الوصول، فيما شهدت محافظات الوجه البحرى والمدن الساحلية هبوب رياح شديدة مصحوبة بانخفاض فى درجات الحرارة، وهطول أمطار متوسطة على بعض المناطق.

وتعرّضت الإسكندرية لرياح باردة، تزامناً مع توقعات هيئة الأرصاد بهطول أمطار بين متوسطة وخفيفة على جميع الأنحاء، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى، كما دفعت شركة الصرف الصحى بعدد من سيارات الشفط لسحب المياه المتراكمة من الشوارع.

وتزايد نشاط الرياح فى مدينة قنا، ورفعت الأجهزة التنفيذية حالة الاستعداد للدرجة القصوى، تحسّباً لسقوط سيول، كما انخفضت درجات الحرارة فى محافظة شمال سيناء، بالتزامن مع هبوب رياح محمّلة بالأتربة، ضربت معظم القرى والمدن، مما دعا غرفة العمليات بديوان المحافظة إلى إعلان الطوارئ، بالتنسيق مع مجالس المدن الست، دون أن تتلقى الغرفة أى بلاغات بحالات طارئة.