وصلت إيرادات فيلم الرعب "Pet Sematary" إلى 51 مليون دولار، منذ عرضه في 3 أبريل الحاليّ، في حين بلغت ميزانية الفيلم 21 مليون دولار.

تدور أحداث الفيلم حول طبيب ينتقل مع عائلته للسكن في الريف ويكتشف وجود مقبرة للحيوانات الأليفة بجانبه، وعندما يموت قطهم ويدفنوه بالمقبرة يعود من الموت مرة أخرى على هيئة كيان شيطاني.

أبطال الفيلم جايسون، كلارك، جون ليثجو، آيمي سايمتز، نعومي فرينيت، لوكاس لافوي، أليسا بروك ليفين، ومخرج الفيلم كيفين كلوش، ودينيس ويدميير.

الفيلم يعرض في سينمات صن سيتي، سينما أمريكانا بلازا، سينما بوينت 90، سينما صن سيتي VIP، سينما سيتي ستارز، سينما جولدن ستارز ديلوكس، سينما نايل سيتي، سينما سان ستيفانو مول، سينما داندي مول، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما كايرو فيستفال VIP، سينما جالكسي، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما أمير، سينما بندر المعادي، سينما جولف سيتي.